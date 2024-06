Bebê Mamãe |Do R7

Filha de Gugu reencontra a mãe e emociona fãs com registro especial Uma das filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, a jovem Marina de 20 anos, revelou o reencontro com sua mãe, Rose Miriam Di...

Alto contraste

A+

A-

Filha de Gugu Liberato teve reencontro com sua mãe e encantou

Uma das filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, a jovem Marina de 20 anos, revelou o reencontro com sua mãe, Rose Miriam Di Matteo. As duas posaram juntas na mansão que pertencia ao apresentador em Orlando nos Estados Unidos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filha de Gugu reencontra a mãe e posa com ela na sua mansão

• Thaila Ayala mostra os filhos vestidos de caipirinhas: “muita fofura”

• Modelo grávida de Neymar exibe recém-nascido e se explica



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.