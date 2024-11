Filha de Ivete Sangalo surge em rara aparição e encanta: ‘princesa’ Filha de Ivete Sangalo surge em rara aparição e encanta: ‘princesa’ Bebê Mamãe|Do R7 23/10/2024 - 22h29 (Atualizado em 23/10/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Ivete Sangalo

A filha da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady surgiu em um lindo registro compartilhado pelos fãs da artista. A menina Helena junto a sua irmã gêmea Marina e o irmão mais velho Marcelo completam o trio de herdeiros de Veveta e Daniel. O primogênito completou, no início deste mês, 15 anos. Já as gêmeas fizeram seis anos em fevereiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Graciele Lacerda exibe o quarto da bebê e fala do nascimento dela

Pai de Henry Borel celebra os 6 meses da filha com festa linda

Filha de Leandro mostra 2ª gravidez e revela diferença entre filhos