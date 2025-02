Filha de José Loreto surge colhendo cacho de banana e impressiona José Loreto surpreende ao mostrar sua filha colhendo cacho de banana. Bebê Mamãe|Do R7 01/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 17h06 ) twitter

José Loreto surpreende ao mostrar sua filha colhendo cacho de banana

A filha do ator José Loreto surpreendeu ao surgir segurando um cacho de bananas. O artista é pai de uma linda menina. Bella está com seis anos e é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

