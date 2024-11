Filha de José Loreto surge com a mãe em teatro no Rio de Janeiro Filha de José Loreto surge com a mãe em teatro no Rio de Janeiro Bebê Mamãe|Do R7 24/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h09 ) twitter

Débora Nascimento e sua filha no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

A atriz Débora Nascimento encantou ao mostrar um lindo registro com sua filha com José Loreto em um passeio diferente que fez com ela. Os artistas são papais orgulhosos de uma menina. Bella está com seis anos e é a única herdeira deles.

