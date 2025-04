Filha de Leandro exibe bolsa de maternidade e fala se nasceu Filha de Leandro mostra a bolsa de maternidade pronta e revela se a bebê já nasceu! Bebê Mamãe|Do R7 15/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h46 ) twitter

Filha de Leandro mostra a bolsa de maternidade pronta e revela se a bebê já nasceu

A filha do sertanejo Leandro, a médica Lyandra Costa, mostrou sua bolsa de maternidade pronta e surpreendeu. Ela anunciou em outubro passado que estava esperando seu segundo herdeiro. A novidade já foi acompanhada do resultado de seu Chá Revelação no qual descobriu esperar uma garotinha. A bebê é fruto de seu relacionamento com Lucas Santos com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa doce espera!

