Filha de Leandro mostra o primogênito no 1º dia de aula Filha de Leandro, Lyandra, mostra o primogênito indo pra escolinha pela 1ª vez! Bebê Mamãe|Do R7 14/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Leandro, Lyandra, mostra o primogênito indo pra escolinha pela 1ª vez

A filha do cantor Leandro encantou ao mostrar um momento especial na vida de seu primogênito. A médica Lyandra Costa é a única filha mulher do sertanejo. Ele partiu em 1998 deixando quatro herdeiros. A dermatologista é fruto do último casamento do músico com a modelo Andréa Mota com quem teve dois de seus filhos.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre essa emocionante história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Fernanda Lima mostra seus filhos gêmeos com Pedro Scooby

Grávidas, Brunna Gonçalves e Lud exibem sua casa nos EUA

Grávida, Tati Machado revela mudança e exibe sua casa nova