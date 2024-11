Filha de Léo Santana posa usando fantasia diferente: “que linda” Filha de Léo Santana posa usando fantasia diferente: “que linda” Bebê Mamãe|Do R7 02/11/2024 - 00h08 (Atualizado em 02/11/2024 - 00h08 ) twitter

Filha de Léo Santana usando fantasia diferente

A dançarina Lorena Improta encanta ao mostrar sua filha com o cantor Léo Santana usando uma fantasia diferente. O casal é pai orgulhoso de uma menina. A garotinha Liz, que completou três anos no dia 26 de setembro, já tem até páginas de redes sociais dedicados a ela, criadas pelos fãs da família. A pequena faz tanto sucesso que é o xodó dos papais e dos seguidores e encanta com muita simpatia quando surge entre um clique e outro nas redes dos artistas.

