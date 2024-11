Filha de Léo Santana surge usando as roupas de Lore: “chique” Filha de Léo Santana surge usando as roupas de Lore: “chique” Bebê Mamãe|Do R7 24/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 24/11/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Léo Santana usando roupas de Lore

A filha do cantor Léo Santana e da dançarina Lorena Improta encantou amis uma vez os internautas com seu carisma e fofura. A menina Liz, de três aninhos, é a única herdeira do famoso casal, pelo menos por enquanto. Tanto Léo, quanto Lore já revelaram o desejo de promover a herdeira a irmã mais velha em um futuro próximo. O cantor, inclusive, já até tem o nome escolhido se o próximo bebê for um menino, será Lorenzo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pedro Bial brinca com as 2 filhas pequenas em rara aparição

Virgínia Fonseca mostra apresentação das filhas na escola

Filhos de Paulo Gustavo posam com a árvore de Natal na mansão