Filha de Leonardo posa com a namorada na fazenda do cantor Filha de Leonardo posa com a namorada na fazenda do cantor Bebê Mamãe|Do R7 01/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 01/11/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Leonardo posa com a namorada na fazenda do cantor

Reprodução Instagram

A filha do cantor Leonardo, a agrônoma Monyque Isabella Costa, posou junto de sua namorada, a também agrônoma Jessika Losi, na fazenda do seu pai famoso. Ao surgir com a namorada na fazenda de seu pai, Monyque Isabella se declarou para Jessika.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filhas gêmeas de Joaquim Lopes surgem brincando com avô

Filha de Débora Nascimento surge em evento com Loreto

Ex de Fábio Assunção mostra filha do ator e desabafa: ‘maturidade’