Filha de Neymar faz raríssima aparição com seu guarda-costas Filha de Neymar Jr surgiu com o seu guarda-costas em rara aparição. Bebê Mamãe|Do R7 20/02/2025 - 21h05

Filha de Neymar Jr apareceu com o guarda-costas

A filha do jogador Neymar Jr com a influenciadora Bruna Biancardi, a pequena Mavie de um ano, fez uma raríssima aparição junto com o seu guarda-costas particular. O segurança da menina é Armando Canais, conhecido como Bigode, e ele trabalha com o jogador já há muitos anos.

Para saber mais sobre essa aparição e os detalhes da relação entre Mavie e seu guarda-costas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

