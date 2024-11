Filha gêmea de Daniel Cady e Ivete posa assistindo jogo de futebol Filha gêmea de Daniel Cady e Ivete posa assistindo jogo de futebol Bebê Mamãe|Do R7 23/11/2024 - 11h08 (Atualizado em 23/11/2024 - 11h08 ) twitter

Filha gêmea de Ivete Sangalo e Daniel Cady assistindo jogo de futebol

A filha gêmea da cantora Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, surgiu assistindo ao jogo da seleção Brasileira em um estádio em Salvador, na Bahia. Os dois são papais de três herdeiros. O primogênito se chama Marcelo e está com 15 anos de idade. Já as caçulas, as gêmeas Marina e Helena estão com seis anos.

