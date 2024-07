Bebê Mamãe |Do R7

Filha gêmea de Gugu emociona ao mostrar reencontro com a mãe Reprodução Instagram Uma das filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato posou com a mãe e se declarou para ela. O saudoso artista...

Sofia, uma das gêmeas de Gugu Liberato, mostra reencontro com a mãe

Uma das filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato posou com a mãe e se declarou para ela. O saudoso artista partiu deixando três filhos. O primogênito é João Augusto Liberato de 22 anos. Ele também foi pai das gêmeas Marina e Sofia Liberado que estão com 20 anos de idade.

