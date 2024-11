Filha gêmea de Joaquim Lopes surge costurando: “primeira aula” Filha gêmea de Joaquim Lopes surge costurando: “primeira aula” Bebê Mamãe|Do R7 15/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 15/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha gêmea de Joaquim Lopes surge costurando

A esposa do ator Joaquim Lopes, a cantora e compositora Marcella Fogaça, deixou os fãs encantados ao mostrar que uma de suas filhas gêmeas surgiu apreendo a costurar. O casal é pai de gêmeas, Pietra e Sophia, de três aninhos. Desde a gestação, Marcella divide com seus seguidores de uma rede social as descobertas, experiências e desafios da maternidade (em dose dupla ao mesmo tempo).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno posam em passeio na Bahia

Filho de Patrícia Abravanel surge com peixinhos na praia

Estado de Viih Tube é atualizado após UTI e Eliezer exibe o bebê