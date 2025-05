Filhas de Fabiano Menotti posam com a mãe em viagem a Gramado Fabiano Menotti encanta ao posar com sua bebê e filha mais velha em viagem a Gramado. Bebê Mamãe|Do R7 07/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h06 ) twitter

Fabiano Menotti posa com as filhas e esposa me viagem a Gramado e surpreende Bebê Mamãe

A esposa do cantor Fabiano Menotti, irmão e dupla de César Menotti, encantou ao mostrar detalhes da viagem que fez com suas filhas para Gramado, no Rio Grande do Sul. O sertanejo é casado com a influenciadora digital Gabriela Menotti.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa viagem encantadora!

