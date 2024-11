Filhas de Glória Maria posam em encontro com Leilane Neubarth Filhas de Glória Maria posam em encontro com Leilane Neubarth Bebê Mamãe|Do R7 17/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 17/11/2024 - 22h28 ) twitter

Filhas de Glória Maria em encontro com Leilane Neubarth

As filhas da apresentadora Glória Maria surgiram em uma rara aparição em encontrinho para lá de especial com a comunicadora e colega de trabalho de Glória, Leilane Neubarth. A saudosa comunicadora que partiu em 2023 deixando duas herdeiras. As filhas da apresentadora chegaram para aumentar sua família por meio da adoção. A famosa conheceu as crianças quando foi passar uns dias de férias na Bahia.

