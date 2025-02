Filhas de Glória Maria posam em encontro com Narcisa Filhas de Glória Maria surgem em encontro com Narcisa Tamborindeguy e impressionam. Bebê Mamãe|Do R7 23/02/2025 - 18h45 (Atualizado em 23/02/2025 - 18h45 ) twitter

Filhas de Glória Maria surgem em encontro com Narcisa Tamborindeguy e encantam

As filhas da jornalista Glória Maria impressionaram ao surgir em encontro para lá de especial com a socialite e advogada Narcisa Tamborindeguy. A saudosa apresentadora deixou duas herdeiras. Ela as conheceu quando viajou para a Bahia. Ainda pequenas as meninas viviam em um abrigo no local. A conexão com elas foi imediata, o que fez com que a comunicadora começasse sua trajetória na maternidade.

