Filhas de Pedro Bial arrasam na festa junina da escola As filhas mais novas do apresentador e jornalista Pedro Bial passaram o fim de semana curtindo as tradicionais festas juninas. A...

Alto contraste

A+

A-

Filhas de Pedro Bial surgem em festa junina

As filhas mais novas do apresentador e jornalista Pedro Bial passaram o fim de semana curtindo as tradicionais festas juninas. A esposa do comunicador, a também jornalista Maria Prata, registrou a participação das herdeiras no arraial da escola.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filhas de Pedro Bial surgem na festa junina da escola

• Suzane Von Richthofen surge com seu bebê de 5 meses e marido

• Rebeca Abravanel mostra seu bebê na 1ª viagem pela Europa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.