Filhas de Pedro Bial se divertem com a mãe em momento especial As filhas mais novas do jornalista e apresentador Pedro Bial surgiram em um momento inusitado em meio às férias. As pequenas Laura...

Alto contraste

A+

A-

Filhas de Pedro Bial se divertem com a mãe

As filhas mais novas do jornalista e apresentador Pedro Bial surgiram em um momento inusitado em meio às férias. As pequenas Laura e Dora, de cinco e três anos, são frutos do casamento do comunicador com a também jornalista Maria Prata.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Esposa de Pedro Bial mostra suas filhas fazendo fogueira

• Virgínia faz enxoval de seu bebê com Zé Felipe nos EUA: “demais”

• Certidão da filha de Amanda Kimberlly e Neymar é revelada. Veja:



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.