Filhas de Virgínia Fonseca usam look de R$9 mil na festa de Mavie Filhas de Virgínia Fonseca usam look de R$9 mil na festa de Mavie Bebê Mamãe|Do R7 09/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhas de Virgínia Fonseca na festa de Mavie

As filhas da influenciadora digital Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe foram presenças confirmadas na festa de um ano da filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr. A luxuosa festa aconteceu neste sábado na mansão do jogador de futebol na cidade litorânea de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Iza mostra rosto da filha pela 1ª vez: “é a cara da mamãe”

Ludmilla e Brunna anunciam a gravidez e exibem a gestação

Filho de Sandy surge na praia com o pai e a cantora comenta