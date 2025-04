Filho de Angélica posa com o pai em viagem pelo Alasca Huck surge com seu filho com Angélica em viagem inusitada pela neve! Bebê Mamãe|Do R7 18/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h26 ) twitter

Huck surge com seu filho com Angélica em viagem inusitada pela neve

O apresentador Luciano Huck, marido de Angélica, mostrou uma viagem bem diferente com um dos filhos. Vez por outra, o artista costuma passar tempo com um dos herdeiros. Do casamento de longa data, os famosos são pais de três. O primogênito é Joaquim de 20 anos. Benício é o filho do meio e fez 17 anos. Enquanto a caçula e única menina se chama Eva. Ela está com 12 anos de idade.

