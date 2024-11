Filho de Fernanda Vasconcellos brinca com o pai em hotel de luxo Filho de Fernanda Vasconcellos brinca com o pai em hotel de luxo Bebê Mamãe|Do R7 25/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 25/10/2024 - 22h08 ) twitter

Filho de Fernanda Vasconcellos brinca com o pai em hotel de luxo

Reprodução Instagram O filho da atriz Fernanda Vasconcellos surgiu de divertindo com o pai, o ator Cássio Reis em um brinquedo gigante em hotel luxuoso. Os famosos são pais orgulhosos do pequeno Romeo, de dois aninhos de vida. O bebê é o primogênito dela e o filho caçula do artista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

