Filho de Giovanna Antonelli e Benício faz seu 1º desfile de moda

Filho de Giovanna Antonelli e Benício

Reprodução Instagram O filho da atriz Giovanna Antonelli e do ator Murilo Benício estreou em sua primeira semana de moda. O jovem Pietro, de 19 anos, é único fruto do casamento dos atores. Giovanna e Murilo se conheceram nos bastidores da novela O Clone, em 2001. No folhetim, os artistas deram vida aos personagens principais da história, Jade e Lucas. O romance saiu das telas e foi para a vida real, o casamento durou de 2002 a 2005.

