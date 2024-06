Bebê Mamãe |Do R7

Filho de Gusttavo Lima surpreende ao dirigir o carro do pai A esposa do cantor Gusttavo Lima compartilhou um vídeo junto com os filhos e dividiu opiniões na internet. O artista é casado com...

Andressa Suita mostra o primogênito dirigindo o carro do pai, Gusttavo Lima

A esposa do cantor Gusttavo Lima compartilhou um vídeo junto com os filhos e dividiu opiniões na internet. O artista é casado com a digital influencer e empresária Andressa Suita. O casal oficializou a união em 2015. Eles são pais de dois meninos.

