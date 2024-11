Filho de Kayky Brito posa com a mãe em Curitiba e ela faz reflexão Filho de Kayky Brito posa com a mãe em Curitiba e ela faz reflexão Bebê Mamãe|Do R7 08/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 20h49 ) twitter

Filho de Kayky Brito e Tamara Dalcanale

A jornalista e influenciadora digital Tamara Dalcanale, ex esposa do ator Kayky Brito, exibiu o filho do casal em um momento de pura fofura. O pequeno Kael está com dois aninhos de idade, ele completará três anos no início do mês de dezembro. Até meados do ano passado, o ator vivia na cidade de Curitiba, capital do Paraná, com Tamara, os dois filhos mais velhos da comunicadora (Felipe e Carolina) e com seu único herdeiro Kael.

