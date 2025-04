Filho de Kelly Key surge com time de futebol na Angola Kelly Key exibe seu filho se aventurando em time de futebol na Angola. Bebê Mamãe|Do R7 11/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h28 ) twitter

Kelly Key surpreende ao revela seu filho em time de futebol na Angola

A cantora Kelly Key revelou um momento diferente com seu filho caçula em um time de futebol na Angola. Além do jogo o garotinho ainda fez uma aventura bem corajosa em um brinquedo de escalada. A artista é mãe de três filhos. Sua filha mais velha é Suzanna Freitas. Ela está com 24 anos e é bem conhecida por seus seguidores. A jovem é fruto do antigo relacionamento da famosa com o cantor Latino. Os artistas ficaram cerca de cinco anos juntos. Quando o Em 2002, eles decidiram seguir caminhos diferentes e se separaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre as aventuras de Kelly Key e seu filho!

