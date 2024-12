Filho de Luana Piovani posa com a irmã bebê na nova mansão Filho de Luana Piovani surgiu na nova mansão e surpreendeu. Bebê Mamãe|Do R7 05/12/2024 - 16h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h49 ) twitter

Filho de Luana Piovani apareceu na nova mansão

O filho primogênito da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby, o menino Dom de 12 anos, impressionou ao surgir com sua irmãzinha bebê, a pequena Aurora de um ano e 11 meses, na nova mansão da família. Scooby e a esposa Cíntia Dicker se mudaram com Aurora e Dom da casa alugada em que viviam para sua casa própria.

Para saber mais sobre essa nova fase da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

