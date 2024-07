Filho de Marília Mendonça se diverte com a avó em parque de diversão A mãe da saudosa cantora sertaneja Marília Mendonça mostrou o único herdeiro da artista se divertindo durante as férias escolares...

Dona Ruth mostra o filho de Marília Mendonça se divertindo

A mãe da saudosa cantora sertaneja Marília Mendonça mostrou o único herdeiro da artista se divertindo durante as férias escolares. Dona Ruth Moreira Dias compartilha a guarda do pequeno Léo com o pai do garotinho, o também cantor Murilo Huff.

