Filho de Marília Mendonça surge usando bota amarela: “que lindo” Filho de Marília Mendonça surge usando bota amarela: “que lindo” Bebê Mamãe|Do R7 20/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 20/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho de Marília Mendonça usando bota amarela

Reprodução Instragram O filho da saudosa cantora sertaneja Marília Mendonça com o sertanejo Murilo Huff encantou ao surgir se divertindo com uma galocha amarela na casa da avó materna Dona Ruth Moreira, mãe da artista. O único herdeiro da famosa se chama Léo e está com quatros de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gêmeas de Joaquim Lopes posam cozinhando e resultado encanta

Simone exibe filhos brincando na sala da mansão: “amor infinito”

Maíra Cardi faz festa de 6 anos grandiosa pra filha e impressiona