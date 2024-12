Filho de Murilo Huff e Marília posa na festa de Natal da escolinha Filho de Murilo Huff posa na festinha da escola e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 04/12/2024 - 21h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 21h49 ) twitter

Filho de Murilo Huff posa em festinha da escola

A mãe do cantor sertanejo Murilo Huff encantou aos fãs do artista ao exibir um lindo registro de seu netinho. A dona Zaida Huff é bem ativa em suas redes sociais e costuma compartilhar diversas fotos de Léo, seu único neto. O garotinho, que está prestes a completar cinco aninhos, é fruto do antigo relacionamento de Murilo com a saudosa cantora Marília Mendonça.

Para saber mais sobre essa linda história familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

