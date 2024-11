Filho de Sandy surge na praia com o pai e a cantora comenta Filho de Sandy surge na praia com o pai e a cantora comenta Bebê Mamãe|Do R7 09/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 09/11/2024 - 18h28 ) twitter

Lucas Lima e seu filho Theo na praia

O músico Lucas Lima revelou um dia diferente e muito especial com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de dez anos. Lucas revelou um registro surfando junto com o filho no litoral paulista e a cantora fez questão de comentar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

