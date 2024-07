Filho de Thammy Miranda diverte-se pilotando quadriciclo O filho do casal de influenciadores digitais Thammy Miranda e Andressa Ferreira Miranda surgiu se divertindo pelas ruas do condomínio...

‌



A+

A-

Filho de Thammy Miranda surge brincando no condomínio

O filho do casal de influenciadores digitais Thammy Miranda e Andressa Ferreira Miranda surgiu se divertindo pelas ruas do condomínio fechado de luxo em que mora com os pais. O menino Bento, de quatro anos, é por enquanto o único herdeiro do famoso casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filho de Thammy Miranda surge pilotando quadriciclo

• Sem Fred, Bianca Andrade celebra 3 anos do filho com festa retrô

• Simaria surge cantando com o seu filho: “profissional”