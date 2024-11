Filho de Wanessa Camargo surge com roupa de Isis Valverde Filho de Wanessa Camargo surge com roupa de Isis Valverde Bebê Mamãe|Do R7 14/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h29 ) twitter

Filho de Wanessa Camargo com roupa de Isis Valverde

A atriz Isis Valverde mostrou que não basta ser uma “boadrasta” tem que emprestar suas coisas! Ela está noiva do empresário Marcus Buaiz que é pai de dois meninos. As crianças estão com 12 e 10 anos, respectivamente. José Marcus e João Francisco nasceram do antigo relacionamento do pai com a cantora Wanessa Camargo.

