Filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank surpreendem ao posarem juntos em teatro no Rio de Janeiro Os filhos do ator Bruno Gagliasso com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, encantaram ao surgir juntos em teatro no Rio de Janeiro...

Filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank surgem em teatro e impressionam

Os filhos do ator Bruno Gagliasso com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, encantaram ao surgir juntos em teatro no Rio de Janeiro. O casal é pai orgulhoso de três herdeiros. Os filhos mais velhos, Títi e Bless, de nove e 10 anos. Enquanto, o caçulinha mais conhecido Baby Z, Zyan, tem três aninhos de vida.

