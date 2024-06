Filhos de Chrystian se despedem do pai e emocionam Os dois filhos do cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, se emocionaram no difícil adeus ao pai. O jovem João Pedro Vieira, de 22 anos...

Filhos de Chrystian se despediram do pai e emocionaram

Os dois filhos do cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, se emocionaram no difícil adeus ao pai. O jovem João Pedro Vieira, de 22 anos, e a menina Lia Vieira, de 12 anos, chegaram ao velório do pai acompanhados de sua mãe e esposa do sertanejo, Key Vieira, 54 anos.

