Filhos de Gabi Brandt e Virgínia posam em mansão no Rio Virgínia Fonseca mostra encontro de suas filhas com os herdeiros de Gabi Brandt. Bebê Mamãe|Do R7 18/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/01/2025 - 14h46 )

Filhas de Virgínia Fonseca posa com os filhos de Gabi Brandt

Os filhos das influenciadoras Gabi Brandt e Virgínia Fonseca estão curtindo as férias de verão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. O cantor Zé Felipe está com os três filhos com Virgínia passando alguns dias na mansão que eles compraram meses atrás do ex-jogador de futebol, Emerson Sheik.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa divertida interação entre as crianças!

