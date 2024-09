Filhos de Gugu surpreendem com atitude em relação a suposto irmão Filhos de Gugu Liberato estão tentando se encontrar com seu suposto irmão. Bebê Mamãe|Do R7 06/09/2024 - 18h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h50 ) ‌



Filhos de Gugu querem se encontrar com o suposto irmão

Os três filhos do apresentador Gugu Liberato, as gêmeas Marina e Sofia, 20 anos, e o primogênito João Augusto, 22 anos, tomaram uma atitude inesperada em relação ao seu suposto irmão. O empresário Ricardo Rocha, 49 anos, afirma ser filho do apresentador.

