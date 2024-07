Filhos de Gusttavo Lima arrasam pilotando quadriciclos na fazenda Os filhos de Gusttavo Lima surgiram se divertindo na área externa de uma das fazendas do sertanejo. O artista mora com sua família...

Gusttavo Lima e Andressa Suita mostram os filhos andando de quadriciclo

Os filhos de Gusttavo Lima surgiram se divertindo na área externa de uma das fazendas do sertanejo. O artista mora com sua família em uma gigantesca mansão que fica em Goiânia, Goiás. Mas, o clã costuma passar parte do tempo em outra propriedade que fica no município de João Pinheiro, em Minas Gerais. O local tem cerca de 3 mil hectares, o que equivale a aproximadamente 3 mil campos de futebol.

