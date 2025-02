Filhos de Gusttavo Lima posam com a mãe na suíte da mansão Filhos de Gusttavo Lima posam com a mãe na suíte da mansão e encantam. Bebê Mamãe|Do R7 26/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 26/01/2025 - 20h26 ) twitter

Filhos de Gusttavo Lima surgem com a mãe em momento fofo na mansão e impressionam

A esposa do cantor Gusttavo Lima, a influenciadora Andressa Suita encantou ao mostrar um momento de muita fofura com seus filhos. O casal é pai orgulhoso de dois filhos. Samuel e Gabriel, de seis e sete anos, respectivamente. Os garotinhos têm as idades bem próximas e por isso muitas vezes são confundidos como gêmeos.

