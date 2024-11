Filhos de Junior surgem na estreia do show do pai pela 1ª vez Filhos de Junior surgem na estreia do show do pai pela 1ª vez Bebê Mamãe|Do R7 12/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h11 ) twitter

Filhos de Junior no show

A digital influencer Monica Benini deixou os fãs encantados ao mostrar seus filhos com o cantor Junior Lima no show do pai pela primeira vez. Os dois são papais orgulhosos de duas crianças – um menino e uma menina.

