Bebê Mamãe |Do R7

Filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby se divertem juntos em férias Os filhos da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby surgiram se divertindo com o pai, em suas férias. O ex-casal é pai de...

‌



A+

A-

Scooby mostra filhos com Luana Piovani e atriz fala do término

Os filhos da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby surgiram se divertindo com o pai, em suas férias. O ex-casal é pai de três crianças. Eles ficaram juntos por oito anos, mas em 2019 anunciaram a separação. Da antiga união tiveram Dom, de 12 anos, que é o primogênito. Depois, nasceram Bem e Liz que estão com oito anos e são gêmeos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Pedro exibe novo visual do filho e Luana Piovani revela separação

• Sorocaba exibe filhos e gêmeos recém-nascidos juntos pela 1ª vez

• Mara Maravilha exibe filho com coleção de carros na cobertura