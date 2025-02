Filhos de Luana Piovani ganham quartos novos na casa do pai Filhos de Luana Piovani ganharam quartos novos na casa do pai, Pedro Scooby. Bebê Mamãe|Do R7 17/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h26 ) twitter

Filhos de Luana Piovani receberam quartos novos na casa de Scooby

Os filhos da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby ganharam quartos dos sonhos na nova mansão do pai! Scooby e Luana são pais dos gêmeos Bem e Liz, nove anos, e do menino Dom, 12 anos.

Para saber mais sobre os novos quartos e a decoração especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

