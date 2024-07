Filhos de Paulo Gustavo encantam ao brincar em praia na Austrália Os filhos do humorista Paulo Gustavo com o dermatologista Thales Bretas, os meninos Romeu e Gael, quatro anos, encantaram ao surgirem...

Filhos de Paulo Gustavo apareceram na Austrália

Os filhos do humorista Paulo Gustavo com o dermatologista Thales Bretas, os meninos Romeu e Gael, quatro anos, encantaram ao surgirem brincando em uma praia na Austrália. Thales também revelou que levou os meninos para tomarem um delicioso café da manhã na cidade de Byron Bay localizada no estado da Nova Gales do Sul na Austrália.

