Filhos de Paulo Gustavo passam final de semana com Fiorella

Filhos de Paulo Gustavo surgem em final de semana com Forella Mattheis e impressionam

O viúvo do saudoso humorista Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, surgiu em um momento super fofo com seus filhos ao visitar a família de sua amiga a atriz Fiorella Mattheis no último final de semana. Juntos, o artista e o médico foram pais de dois filhos. Os meninos se chamam Romeu e Gael e estão com cinco anos de vida. O ex-casal subiu ao altar em 2015. O enlace foi celebrado uma cerimônia para lá de luxuosa repleto de familiares e amigos na cidade do Rio de Janeiro.

