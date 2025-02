Filhos de Paulo Gustavo surgem na Europa e Déa desabafa Filhos de Paulo Gustavo posam na Europa e dona Déa revela problema! Bebê Mamãe|Do R7 14/01/2025 - 17h48 (Atualizado em 15/01/2025 - 15h08 ) twitter

Dona Déa revela problema e filhos de Paulo Gustavo surgem na Europa Bebê Mamãe/Bebê Mamãe

O viúvo do ator Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, abriu o álbum das férias em família e encantou. Ele e os filhos foram passar uns dias na Europa. O dermatologista é pai de dois meninos que nasceram do antigo relacionamento com o humorista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem emocionante!

