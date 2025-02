Filhos de Paulo Gustavo surgem passeando por cidade medieval Viúvo de Paulo Gustavo mostra os filhos em cidada que parece de conto de fadas! Bebê Mamãe|Do R7 23/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viúvo de Paulo Gustavo mostra os filhos em passeio na Europa

O viúvo do ator Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, mostrou as fotos de suas férias com os filhos e encantou. Ele e os meninos foram para Europa. O ex-casal teve dois garotinhos. Os irmãos completaram cinco anos de idade e se chamam Romeu e Gael.

Para saber mais sobre essa encantadora viagem em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sheila Mello mostra viagem com a filha por países na Europa

Graciele Lacerda mostra sua bebê e fala de nova gravidez

Esposa de Ludmilla revela enxoval da bebê que fez nos EUA