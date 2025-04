Filhos de Paulo Gustavo visitam exposição em tributo ao pai Filhos de Paulo Gustavam visitam exposição em homenagem ao humorista! Bebê Mamãe|Do R7 19/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 18h46 ) twitter

Os filhos do humorista Paulo Gustavo emocionaram os fãs do artista ao surgirem na exposição que homenageia o pai. Ao partir, ele deixou dois herdeiros. Romeu e Gael nasceram de seu relacionamento com o médico Thales Bretas com quem o ator foi casado. Os dois subiram ao altar em 2015 em uma linda cerimônia realizada no Parque Lage, na zona Sul do Rio de Janeiro.

