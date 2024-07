Filhos de Sandy e Junior surpreendem ao cantar juntos em nova música Os irmãos Sandy e Junior Lima foram uma das duplas mais queridas do país, com vários sucessos nos anos 1990 e 2000. E agora, 17 anos...

Junior contou que seu filho e o de Sandy cantaram juntos em uma música

Os irmãos Sandy e Junior Lima foram uma das duplas mais queridas do país, com vários sucessos nos anos 1990 e 2000. E agora, 17 anos após o fim da dupla, será que a próxima geração irá seguir os passos dos pais?! Bom, se depender de Theo de 10 anos, filho da cantora com o músico Lucas Lima, e de Otto, seis anos, filho de Junior com a esposa Monica Benini, existem chances disso acontecer!

