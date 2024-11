Fiorella Mattheis mostra seus bebês juntos pela 1ª vez: “preservar” Fiorella Mattheis mostra seus bebês juntos pela 1ª vez: “preservar” Bebê Mamãe|Do R7 26/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 26/10/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiorella Mattheis e seus bebês

A atriz Fiorella Mattheis exibiu seus filhos pela primeira vez. Há um pouco mais de dois meses, a artista se tornou mãe de dois. Ela é casada com o herdeiro da maior emissora de televisão do Brasil, Roberto Marinho Neto. O relacionamento começou em 2017 e o casal oficializou a união com uma cerimônia reservada na Itália, em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Lucas Lima posa com o filho e Sandy surge com o novo namorado

Filha de Carla Perez posa com a namorada e indica reconciliação

Mc Daniel mostra seu bebê e revela detalhes do nascimento