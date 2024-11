Fiorella Mattheis revela seu bebê em raríssima aparição Fiorella Mattheis revela seu bebê em raríssima aparição Bebê Mamãe|Do R7 23/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 23/11/2024 - 17h10 ) twitter

Fiorella Mattheis e seu bebê

A atriz Fiorella Mattheis surpreendeu ao exibir um momento raro junto a seus herdeiros. Casada com Roberto Marinho Neto, ela se tornou mamãe pela segunda vez em agosto deste ano. A artista é extremamente discreta quanto a sua vida pessoal e faz raríssimos registros ao lado do marido e exibindo detalhes do seu dia a dia.

