Fiorella Mattheis surpreende em sua volta após a maternidade

Fiorella Mattheis anuncia nascimento de seu segundo bebê

A atriz Fiorella Mattheis fez sua primeira aparição após dar à luz a seu segundo herdeiro. De acordo com a mãe da artista, Sandra Mattheis, declarou à Glamour, o filho mais novo de Fiorella havia nascido, mas não tinha confirmado a data do nascimento. O comunicado, no entanto, foi anunciado dia 19 de agosto.

